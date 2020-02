VIDEO: Kim Clijsters werkt zich in het zweet in Mexico, en dat doet ze niet alleen

Clijsters kreeg van de organisatie in Monterrey een wildcard voor het plaatselijke WTA-toernooi. Ook Venus Williams viel die eer te beurt. Tegen wie Clijsters het in de eerste ronde opneemt, weten we nog niet. De kwalificaties zijn nog volop bezig.

Vorig jaar won Garbine Muguruza het toernooi van Monterrey. De Spaanse was de eerste tegenstandster van Clijsters sinds haar comeback. In Dubai won ze in twee sets van onze landgenote.