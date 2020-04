Vandoorne ontgoochelt in Marrakesh en verliest voeling met de top

De tweede E-prix zonder punten komt Vandoorne duur te staan in de tussenstand. Na het fiasco in Mexico stond hij nog 4e, na de ontgoocheling in Marrakesh zakt hij naar de 6e plek. Jérôme D'Ambrosio, vorig jaar nog triomfator in Marokko, eindigde 13e.

In een strategische race kon Vandoorne niet echt zijn stempel drukken. Het duurde lang vooraleer hij zijn attack mode inzette om competitieleider Mitch Evans achter zich te houden, zonder succes. In het slot snelde ook teamgenoot Nyck de Vries Vandoorne voorbij, waardoor hij vrede moest nemen met de 15e plek.

"Ik wil sterker terugkomen in Marrakesh", zei Stoffel Vandoorne twee weken geleden nadat hij in Mexico zijn bolide tegen de muur had geparkeerd en zijn leidersplaats had verspeeld. Maar de kwalificaties in Marrakesh lieten niet veel goeds vermoeden: Vandoorne startte pas als 18e, de polepositie was voor de Portugees Felix da Costa (DS Tcheetah).

Vandoorne bleef ontgoocheld achter

"Het was een heel lastig weekend voor mij", schreef Stoffel Vandoorne op Twitter. "Ik had het lastig in elke sessie en kon nooit tempo ontwikkelen. Dat is vreemd, want het is de eerste keer dat dit me overkomt."

"Het goede nieuws is dat het tempo van Nyck wel normaal was. Gelukkig hebben we nu een lange pauze om alles in detail te analyseren."