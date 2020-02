Vandoorne ontgoochelt in Marrakesh en verliest voeling met de top

"Ik wil sterker terugkomen in Marrakesh", zei Stoffel Vandoorne twee weken geleden nadat hij in Mexico zijn bolide tegen de muur had geparkeerd en zijn leidersplaats had verspeeld. Maar de kwalificaties in Marrakesh lieten niet veel goeds vermoeden: Vandoorne startte pas als 18e, de polepositie was voor de Portugees Felix da Costa (DS Tcheetah).

In een strategische race kon Vandoorne niet echt zijn stempel drukken. Het duurde lang vooraleer hij zijn attack mode inzette om competitieleider Mitch Evans achter zich te houden, zonder succes. In het slot snelde ook teamgenoot Nyck de Vries Vandoorne voorbij, waardoor hij vrede moest nemen met de 15e plek.

Vooraan wist Da Costa zijn polepositie te verzilveren, wat hem meteen de leiding in het klassement oplevert. Maximilian Günther pakte de tweede plek, titelverdediger Jean-Eric Vergne vervolledigde het podium.

De tweede E-prix zonder punten komt Vandoorne duur te staan in de tussenstand. Na het fiasco in Mexico stond hij nog 4e, na de ontgoocheling in Marrakesh zakt hij naar de 6e plek. Jérôme D'Ambrosio, vorig jaar nog triomfator in Marokko, eindigde 13e.