Van Aert, Van Avermaet en Benoot met goeie benen gevangen in ploegenspel: "Dat is koers, hé"

Jasper Stuyven en Yves Lampaert waren meteen op de afspraak in de Omloop Het Nieuwsblad, maar zij waren niet de enige Belgen met een goed gevoel in de benen. Waar liepen het voor de anderen dan mis?

Wout van Aert: "Goeie koers, maar uitslag niet navenant"

"Ik was hier zonder verwachtingen aan begonnen, maar het is goed meegevallen", zegt Wout van Aert. "Het ging heel vlot in de koers, hier kunnen we op bouwen." "Met de ploeg zaten we ook altijd in een goeie situatie. Tot Mike (Teunissen) vooraan moest lossen. Toen moest ik plots meerijden in de achtervolging, maar het kalf was al verdronken. We reden een goeie koers, maar de uitslag was niet navenant."

Tiesj Benoot: "Ik ben écht tevreden"

Ook Tiesj Benoot had goeie benen, maar net als Van Aert zat hij gevangen in het ploegenspel. "Ik ben écht tevreden, zeker als je weet dat de hoogtestage nog moet renderen." "Ik moest ook het ploegenspel spelen, maar vandaag was het voor de kant van Søren (Kragh Andersen) en volgende keer is het misschien voor mijn kant. Als Matthews er nog bijkomt, zullen we een goeie ploeg hebben. Dan zitten we misschien met 3 in de finale."

Greg Van Avermaet: "Ik wist dat het daar zou gebeuren"

De 3e Belg die zich door de aanwezigheid van een ploegmaat (Trentin) koest moest houden in het peloton was Greg Van Avermaet. "Ik was zeker niet slecht, maar dat is koers, hé." "Het was daar een ideaal moment om weg te rijden. Ik had al het gevoel dat het daar zou gebeuren. Ik had het even daarvoor al eens geprobeerd, maar toen kreeg ik niet echt iemand mee. Daarna reed een ideaal groepje wel weg."

Philippe Gilbert: "Ik ben een diesel geworden"

Lotto-Soudal had met Tim Wellens en Philippe Gilbert 2 azen in het pak zitten, maar het was Frederik Frison die het in de kopgroep moest zien te rooien. Gilbert kwam er pas in de slotfase wat door. "Dat zal misschien door de leeftijd komen. Ik ben een diesel geworden. Ik plooi, maar breek niet." "Ik ben blij met het materiaal, want dat was toch een test vandaag. En ook voor de rest was het een goeie test. Alleen waren de sterke ploegen vooraan vertegenwoordigd en daarom was het moeilijk om terug te komen met het peloton."

Oliver Naesen: "Alsof ik mijn koers gemist heb"