Rémi Cavagna voert een fenomenaal nummer op in de Ardèche

Cavagna lag zelf aan de basis van de vroege ontsnapping. Hij kreeg het gezelschap van Lafay, King, Siskevicius en Irizar en zette zo zijn kopman Julian Alaphilippe perfect uit de gure Franse wind op het veeleisend "Ardennenparcours".

Op 45 kilometer van het einde versnelde Cavagna voorin. Hij liet zijn metgezellen in de gietende regen één voor één ter plaatse en begon alleen aan een strijd tegen het peloton.

De grote groep kwam geen meter dichterbij, ondanks inspanningen van onder meer Vincenzo Nibali en Warren Barguil in de achtergrond. Alaphilippe eiste dan weer geen hoofdrol op in zijn eerste koers van het seizoen op Europese bodem.

Cavagna hield uiteindelijk zo'n drie minuten van zijn voorsprong over aan de finishlijn, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. Voor Deceuninck-Quick Step is het al nummer 13 en dat met zeven verschillende renners.

Cavagna is niet aan zijn proefstuk toe. Vorig seizoen won hij in de Vuelta en in de Ronde van California, telkens na een straffe solo. In de Verenigde Staten hield hij zelfs meer dan zeven minuten over op de achtervolgers.