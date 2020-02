Quarantaine in UAE Tour opgeheven na negatieve tests coronavirus

Na de vijfde etappe in de UAE Tour werd het hotel aan het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi plots hermetisch afgesloten, omdat twee Italiaanse personeelsleden van een ploeg waren besmet geraakt met het coronavirus.

167 renners, stafleden en journalisten zaten in quarantaine, in afwachting van hun testresultaten. Wedstrijdorganisator RCS Sport heeft nu bevestigd dat niemand anders besmet is geraakt met het coronavirus en iedereen het land mag verlaten.

Maar heel vlot zal die terugkeer niet verlopen. De renners moeten wachten op de officiële papieren van hun testresultaten vooraleer ze op het vliegtuig kunnen stappen. Bovendien mogen ze enkel terugvliegen naar het land dat op hun paspoort staat.