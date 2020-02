Lampaert: "Jasper zette me even klem, maar het is hem vergeven"

Hoe analyseerde Lampaert de sprint?

"Ik had zeker goeie benen", opende Yves Lampaert. "Tactisch was het ook in orde. Ik had graag gewonnen voor de fenomenale koers van ploegmakker Tim Declercq. Ik ben ergens wel ontgoocheld, maar ik ben ook content voor Jasper."

Lampaert ging op twee kilometer van de finish vol aan. "Ik had misschien moeten gokken op mijn sprint, maar dat is praat achteraf."

"Ik heb daar all-in geprobeerd en ik hoopte dat Jasper naar Kragh Andersen zou kijken, maar ik hoorde achteraf dat Jasper ook op dat moment wilde aanvallen. Hij zat dus klaar."

Het werd een sprint met z'n tweeën, een sprintje waar Stuyven zich professioneel breed maakte. "Hij zette me even klem, maar het is hem vergeven."

"Niemand was zeker. We wisten dat we rap waren, maar je bent alleen zeker als je alleen aankomt", zei Lampaert, die na het herbekijken van de sprintbeelden toch steeds meer ging balen.