Kim Meylemans eindigt als 9e op het WK skeleton

Het WK vond plaats over twee dagen. Gisteren stond Kim Meylemans na de eerste twee runs op de 12e plaats.

Vandaag zette onze 23-jarige landgenote in de 3e en 4e afdaling telkens de 8e tijd neer. Daardoor eindigde ze in het klassement in 3'58"02 als 9e, op 3"50 van de wereldkampioene.

Op het EK eerder deze maand in Letland eindigde Meylemans op de 5e plaats.

Haar 5e plaats op het WK van 2017 in Köningssee is Meylemans' beste resultaat tot nu toe. Op het WK 2016 in Innsbruck werd ze 14e, vorig jaar in Whistler 20e. Op de Olympische Spelen in 2018 in PyeonChang werd Meylemans 14e.

De overwinning op dit WK in Altenberg ging met een baanrecord van 57"77 naar de Duitse titelverdedigster Tina Hermann. Met een totaaltijd van 3'54"22 was ze 22 honderdste seconde sneller dan de Zwitserse Marina Gilardoni. Het brons ging naar de Oostenrijkse Janine Flock. Voor Hermann was het de 3e wereldtitel in haar carrière.