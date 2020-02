Floyd Mayweather steelt de show in Antwerpen: "Alles draait om entertainment"

Ook ex-basketballer DJ Mbenga was gisteren één van de genodigden. Hij werd aan de zijde van Kobe Bryant 2x kampioen van de NBA met de LA Lakers. "Zijn dood heeft me erg aangegrepen", zei Mbenga. "Het is een heel emotionele periode geweest, ook omdat John Loridon niet veel later ook overleed. Hij was als een vader voor mij en hij heeft me veel geholpen in mijn ontwikkeling."