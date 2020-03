De sterren voor Kuurne-Brussel-Kuurne: Sporza-jury kiest voor Jakobsen

De grote favoriet om straks de bloemen te pakken in Kuurne is voor onze jury Fabio Jakobsen. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step kreeg slechts van één lid van de wielerjury niet de hoogste quotering. Op ruime afstand krijgt ook Jasper Philipsen drie sterren achter zijn naam.

Bij de mannen met twee sterren achter hun naam zien we ex-winnaar Jasper Stuyven terug. Het is natuurlijk afwachten hoe goed hij hersteld zal zijn van zijn inspanning gisteren in de Omloop.

Ook Belgisch kampioen Tim Merlier is een kanshebber in de sprint, net als de Nederlander Cees Bol. Bol kon dit voorjaar al eens uitpakken met een machtige sprint in de Ronde van de Algarve.