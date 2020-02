Zieke Van der Poel in je Wielermanager-ploeg? "Ben voor Alaphilippe gegaan"

Kopzorgen voor iedereen die Mathieu van der Poel in zijn Wielermanager-ploeg heeft. Door ziekte zal de Nederlander er niet bij zijn tijdens het openingsweekend. Zet je de man van 10 miljoen dan op de bank of laat je hem gewoon uit je ploeg? Wij vroegen het aan Steff Minnaert, topper in ons Wielermanager-spel.

Steff Minnaert is fan van het eerste uur van Sporza Wielermanager. In 2019 stond hij na het openingsweekend afgetekend aan de leiding. Hij werd pas helemaal op het einde voorbij gestoken. Een knappe tweede plaats was zijn deel. Hoe ziet zijn ploeg er dit jaar uit? En vooral: wat doet hij met een zieke Mathieu van der Poel? Steff Minnaert: "Ik heb Mathieu van der Poel vervangen door Julian Alaphilippe. Ze rijden ongeveer hetzelfde programma met uitzondering van Parijs-Roubaix en de Omloop Het Nieuwblad. En door zijn ziekte heb ik toch besloten om mijn ploeg aan te passen. Ik geloof dat Alaphilippe ook in de Ronde Van Vlaanderen kan scoren." De ziekte gaf de doorslag om Van der Poel uit zijn ploeg te halen, maar toch was er al enige twijfel. "Je moet ook iemand voor de Ardennen hebben. En ik weet niet of Mathieu het zo lang zal rekken. In Luik-Bastenaken-Luik is Alaphilippe meer garantie op succes."

Als je Van der Poel echt graag wil, dan moet je hem van bij het begin in je ploeg hebben. Transfers zijn duur. Het zal achteraf moeilijk worden om hem te transfereren. Steff Minnaert

Niet iedereen wil de wereldkampioen veldrijden dumpen voor de start van het seizoen. Maar als je Mathieu van der Poel in je ploeg wil, sta je best voor een lastige opgave. Zet je een man van 10 miljoen op de bank tijdens het openingsweekend? Of kies je nu een andere renner en spendeer je binnenkort 11,5 miljoen euro aan een transfer voor de Nederlander? Steff Minnaert: "Als je Van der Poel echt graag wil, dan moet je hem van bij het begin in je ploeg hebben. Transfers zijn duur. Het zal achteraf moeilijk worden om hem te transfereren."



"Het is niet omdat hij ziek is dat hij achteraf niet kan winnen in Milaan - Sanremo. Hij is een uitzonderelijk talent. Ik denk dat hij snel terug zal zijn. Daarom is het aangewezen om geen paniekvoetbal te spelen. Ik denk niet het de moeite loont om na speeldag 2 al een transfer te doen."

De ploeg van Steff Minnaert: "Dagtrippers"

Tiesj Benoot (Team Sunweb)

Oliver Naesen (AG2R)

Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step)

Zdenek Stybar (Deceuninck - Quick-Step)

Sep Vanmarcke (Education First)

Wout van Aert (Jumbo - Visma)

Dylan Teuns (Bahrain - McLaren)

Mads Pedersen (Trek - Segafredo)

Jasha Sutterlin (Team Sunweb)

Ben Swift (Ineos)

Nathan Van Hooydonck (CCC)

Tim Merlier (Alpecin - Fenix)

Jannik Steimle (Deceuninck - Quick-Step)

Quinten Hermans (Circus-Wanty-Gobert)

Quinn Simmons (Trek - Segafredo)

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step)

Phil Bauhaus (Bahrain - McLaren)

Kristoffer Halvorsen (Education First)

Maximilian Schachmann (Bora - Hansgrohe)

Johan Jacobs (Movistar)

"Tiesj Benoot is mijn kopman voor de Omloop"