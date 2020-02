Wout van Aert geeft alleen nog vuistjes: "Coronavirus kwam heel dichtbij"

Dat Wout van Aert in vorm is, bewees hij op stage in Tenerife. Hij zette op een segment van de Teide een snellere tijd neer dan Chris Froome, die daar al 9 maanden lang de leiderspositie bekleedde op Strava. Op Twitter uitte zich dat in een leuke strijd tussen beide renners.

"Ik was daar niet maniakaal mee bezig. Helemaal niet", doet Van Aert uit de doeken op zijn persconferentie. "Ik was gewoon blokken aan het trainen bergop en op één welbepaald punt van die klim van ruim een halfuur heb ik één keer de snelste tijd, sneller dan Froome. Dat is plezant natuurlijk, maar dat is een kort segment, niet over een ganse klim."