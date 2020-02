Ruben Van Gucht volgt de vrouwen dit wielervoorjaar op Sporza: "Koers à l'ancienne"

Ook het vrouwenpeloton begint straks aan het wielervoorjaar. Bij Sporza kun je heel wat koersen live volgen. Wie zijn de favorieten en waarom moet je er zeker voor gaan zitten? "Er is nog een groot verschil tussen de echte top en de rest, maar dat is een voordeel als je de vrouwenkoers pas leert kennen", vertelt Sporza-commentator Ruben Van Gucht.

Koersen op Sporza 29/02 De Omloop Het Nieuwsblad (1.1) samenvatting 01/03 Omloop van het Hageland (1.1) samenvatting 03/03 Le Samyn (1.2) live 07/03 Strade Bianche live 18/03 Nokere Koerse samenvatting 26/03 Brugge-De Panne (WT) live 29/03 Gent-Wevelgem (WT) live 05/04 Ronde van Vlaanderen (WT) live 19/04 Amstel Gold Race (WT) live 22/04 Waalse Pijl (WT) live 26/04 Luik-Bastenaken-Luik (WT) live

"Zoals vaak in het wielrennen komen de toppers uit Nederland"

"Zoals vaak in het vrouwenwielrennen zijn ook in het voorjaar de toppers Nederlanders. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen: die namen zijn bekend ondertussen. Chantal Blaak en Marianne Vos horen daar ook bij. Zeker Van Vleuten is een beetje een alleskunner. Ik heb gelezen dat ze beter is dan ooit." "In tegenstelling tot het veldrijden hebben die Nederlanders op de weg wel veel uitdagers, uit verschillende landen. Denk maar aan Elisa Longo Borghini en Marta Bastianelli uit Italië, de Poolse Katarzyna Niewiadoma, ... Het zijn de usual suspects." "Ik denk dat er weinig nieuwe namen te zien zullen zijn dit jaar. Ik verwacht geen witte merel. Ik hoopte op Chloé Dygert, de wereldkampioene tijdrijden uit de VS. Zij werd dan ook nog eens 4e in de wegrit. Ze is 22 jaar, maar zit in een ander systeem. Die ploeg focust zich alleen op WK's en Olympische Spelen. Ze rijdt ook op de baan."

"Ze heeft beslist om geen Europees seizoen te rijden, dus we zullen haar gewoon niet zien dit voorjaar. Dat is zeer jammer want het is duidelijk een groot talent. Zij had zeker haar rol kunnen spelen."

Anna van der Breggen

"Cameron Vandenbroucke moet het nog echt bewijzen op dit niveau"

Voor wie mogen we onze Belgische vlag uithangen? Van Gucht: "Voor alle Belgen, uiteraard. Maar ook hier worden we overvleugeld door Nederland." "We hebben wel een aantal zeer goeie rensters. In de eerste plaats natuurlijk Jolien D'hoore, maar zij gaat zich ook focussen op de Spelen, dus wat mogen we van haar verwachten op de weg dit voorjaar?" "Dat geldt ook voor Lotte Kopecky. Dat zijn onze beste twee rensters. Dan had je Sofie De Vuyst. Zij won vorig de Brabantse Pijl, maar is nu verwikkeld in die dopingzaak. Dat moet nog uitgeklaard worden en zelfs al gebeurt dat snel, ik kan niet inschatten hoe haar voorbereiding geweest is en welke mentale impact dit heeft. Ook Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke is out na een val." "Daaronder is er een leegte. Er wordt gekeken naar Cameron Vandenbroucke. Maar zij moet nog stappen zetten en het nog echt laten zien op het hoogste niveau. Dus ik vrees dat we geen Belgische winnares zullen zien dit voorjaar. We moeten eerlijk zijn."

"Verschil tussen de top en wat er nog in peloton rijdt, is nog groot"

Wat mogen mensen die voor het eerst gaan kijken verwachten? Wordt er anders gekoerst bij de dames? Spelen de ploegen bijvoorbeeld net zo hard? "Er is wel ploegenspel, aan het stuur van de volgwagen zitten ook wel ervaren mannen of vrouwen. Je hebt sterke blokken zoals Boels-Dolmans, Trek, Canyon, ..." "Het is een beetje koersen à l'ancienne. Als er iemand echt beter is, kan die gewoon alleen wegrijden. Als Van Vleuten bijvoorbeeld weg is, gaan ze de voorsprong niet met 2 of 3 ploegen controleren en er dan achter rijden, dat bestaat niet." "Wat je merkt, is dat het verschil tussen de echte top en wat er nog in het peloton rijdt, groot is. Het mannenpeloton is veel homogener. Als er in een vrouwenkoers soms een keer aan de boom geschud wordt op een zware helling zijn we nog met 20. Dat zijn dan de kopvrouwen en sommigen hebben misschien nog een helper of 2. Maar zo zijn het wel altijd open finales en soms verrassende scenario's. En gevechten van vrouw tegen vrouw." "Het voordeel is dat het vaak minder voorspelbaar is dan de mannen. Maar het is dus een klein pakje kanshebbers. Mensen die nog wat kennis moeten maken met de vrouwenkoers moeten dus niet plots 150 rensters leren kennen. En dat is goed."

"Het format van de vrouwenkoersen zit stilaan ook goed"

Welke koers wordt zeker de moeite? "Ik heb de indruk dat je voor de meeste koersen wel kan gaan zitten. Het format zit ook stilaan goed, een uur of 1,5 uur voor de mannen", zegt Ruben Van Gucht. "Je krijgt een finale te zien in plaats van de lange aanloop in de mannenkoers. Ik kijk uit naar dezelfde klassiekers als bij de mannen." "Er is wel een belangrijke wijziging dit jaar: er wordt gewerkt met WorldTour-ploegen en continentale ploegen. Dat was vroeger niet zo. Daar hangen licentievoorwaarden aan vast. Een aantal ploegen zoals Trek, CCC, Mitchelton, ... hebben er echt in geïnvesteerd, maar daaronder zijn er wel wat ploegen gesneuveld." "En ook bepaalde wielerwedstrijden staan daardoor op de helling. De echte grote wedstrijden natuurlijk niet, maar die voorwaarden trekken het kostenplaatje omhoog. Ik snap dat de sport vooruit moet, maar niet iedereen kan het betalen. Flanders Classics bijvoorbeeld investeert wel." "ASO blijft achterop hinken, al worden de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik dit jaar uitgezonden. Ik heb begrepen dat de pluim daarvoor eerder op de hoed van de RTBF en de VRT gestoken moet worden."

"Er zijn geen 87 rondjes om te kijken wie er in vorm is"