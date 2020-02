Philippe Gilbert: "De koers leeft weer helemaal in mij hier in België"

Gilbert: "Niet 1 leider bij Lotto-Soudal, we moeten open koersen"

Philippe Gilbert viel ziek tussen de Ronde van Valencia en Algarve en verwachtte niet dat hij een hoofdrol zal kunnen spelen in de Omloop Het Nieuwsblad. "Maar nu is het beter", vertelt Gilbert aan Sporza. "Al heb ik wel iets minder kunnen trainen dan normaal. Maar soms is dat misschien niet zo slecht, want je kan ook te veel trainen."

Hoe leeft een ervaren rot als Gilbert toe naar het openingsweekend? "Minder druk dan vroeger, maar als ik opnieuw in België kom, leeft de koers weer in mij. Als je hier landt en je ziet alle mensen en de pers, dan word je plots wakker. Mijn verwachtingen? Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb wel 2 rittenkoersen in de benen, dat zal wel helpen."

"In de Algarve zag ik een sterke Van Avermaet", vertelt Gilbert. "Ik hoor ook veel goeds over Van Aert. Dat zijn al 2 namen. Maar Sagan staat er ook altijd. En in het voorjaar heb je natuurlijk ook altijd enkele verrassingen."

En wat met Gilbert zelf? Hoe ziet hij zijn status naast Wellens? "Ik ben zeker sneller in de sprint dan Tim. In dat geval is er weinig discussie. Maar als het niet op een sprint aankomt, zijn we volledig vrij. Zo moeten we het ook proberen te doen. Niet 1 leider, maar open koersen."

Met Milaan-San Remo zoekt Gilbert zijn allerlaatste Monument. Maar met het coronavirus bestaat de kans op een afgelasting. "Ik lees de pers zoals iedereen en het is iets serieus. Ik hoop dat we nog kunnen koersen. Maar in Milaan zijn momenteel de meeste problemen, dus dat wordt zeker heel moeilijk. Als het zo is, is het zo. Er zijn belangrijkere zaken dan koers."