Overmeire: "Dat machtsvertoon van de politie, dat was gewoon uitdagen"

"De fans zitten in de miserie en dan ga je het er nog wat inwrijven. Dat is gewoon lachen met de mensen. Ik kan de frustraties van die supporters heel goed begrijpen. Die 2 rode kaarten, dat was ook al wat lachen met onze miserie. Een beetje meer respect mag wel. Ik heb veel respect voor de supporters dat ze het kot niet afbreken, want als je ze zo gaat uitdagen, dan zoek je het gewoon. Chapeau dat ze toch gekalmeerd zijn."

"De gemoederen waren even verhit, maar die jongens waren perfect rustig te krijgen. En dan ga je met zo'n machtsvertoon voor die supporters staan. Dat is gewoon uitdagen", sprak een geëmotioneerde Lokeren-kapitein Kilian Overmeire tijdens de onderbreking bij Proximus Sports.

Het Lokerse kalf was tegen Beerschot al verdronken , bij een 0-2-tussenstand en na 2 rode kaarten. Het werd de supporters even te veel, waarna de politie met veel machtsvertoon op het veld kwam om de Lokeren-aanhang in toom te houden.

Vreven: "Laten we hopen dat het niet stopt voor Lokeren"

Voor Lokeren werd het met het 0-2 verlies en de incidenten dus een einde in mineur van de 2e periode. En mischien wel het einde tout court. “Laten we hopen dat het niet een hele treurige avond is geweest, buiten de nederlaag", zegt trainer Stijn Vreven. "Laten we hopen dat het niet stopt voor Lokeren en dat we straks nog die eindronde kunnen spelen."

"Chapeau voor mijn spelers qua mentale weerbaarheid. In de eerste helft kon je niet zien wie periodekampioen is en wie laatste staat. We waren heel dominant, hadden kansen en speelden goed. Een vrije trap en domme rode kaarten nekken ons. Als je onze laatste 2 wedstrijden bekijkt, is het ongelooflijk dat we laatste staan. Maar dat heeft natuurlijk meerdere redenen. Door alles er omheen hebben we tijdens de week nooit de juiste focus. Daarom heb ik enorm veel respect voor hoe de spelers ermee omgaan."

Net als zijn kapitein Killian Overmeire had Vreven weinig begrip voor het optreden van de politie tijdens de match. "Ik snap helemaal niks van het machtsvertoon van de politie. De supporters waren heel rustig. Ze lieten zo alles uit de hand lopen, onbegrijpelijk eigenlijk."

Wat de toekomst betreft, is het ook voor Vreven koffiedik kijken. "Nu ligt het niet meer in onze handen. Of we gaan helemaal naar de kloten of we veren weer op. Ik heb nog altijd het gevoel dat wij ons kunnen redden. Maar nu komt er meer bij kijken. Je kan niet enkel naar de mentale weerbaarheid en verantwoordelijkheid van de spelers wijzen. Nu moeten er andere mensen opstaan. Ik hoop dat er een oplossing komt, want dit is een fantastische club die sowieso moet blijven bestaan."