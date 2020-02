Nekhernia is domper op olympische voorbereiding van Delfine Persoon

Delfine Persoon was vrijdagavond te gast in de Lotto Arena op een event van bokslegende Floy Mayweather. Persoon sparde er tegen een Marokkaanse bokster, maar vertelde na afloop wel dat ze met een vervelende nekblessure zit.

"Ik sukkel sinds een week of twee met een nekhernia. De pijn valt mee, maar ik heb wel krachtverlies in mijn linkerarm. Ik kan niet meer stoten zoals het moet en mijn reflexen aan die kant zijn ook minder. Dat is een serieuze domper, want het olympisch kwalificatietoernooi in Londen is al over twee weken", zegt Persoon.

"Op deze manier wordt het moeilijk in Londen. Op karakter zoals vanavond kan ik het altijd, maar op dat niveau moet je 100 procent zijn. Zaterdag ga ik weer naar de dokter. Ik heb al enkele inspuitingen gehad. Hopelijk kan de zenuw nog ontzwellen, want rusten is erg moeilijk voor mij in deze periode."

"Maar moeilijk gaat ook. Een forfait is zeker nog niet aan de orde. Ik ga alles uit de kast halen en misschien komt het toch nog in orde."