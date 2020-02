Nederlandse journalist in UAE: "Gaan er hier stiekem van uit dat Italiaanse koersen geschrapt worden"

Het blijft in de Verenigde Arabische Emiraten opvallend stil nadat de UAE Tour er gisterenavond afgelast werd. Terwijl de ploegen en media in quarantaine vastzitten, worden zij gevraagd niet te communiceren. De Nederlandse journalist Raymond Kerckhoffs stond ons te woord vanuit zijn hotelkamer in de Emiraten.

"Er blijven veel onduidelijkheden over wat er de komende uren en dagen gaat gebeuren. Wat we weten is dat er 2 Italiaanse verzorgers van het UAE-team besmet zijn, ze kwamen allebei uit Milaan."



"Daarom besloten de autoriteiten om geen enkel risico te nemen. Alle hotels, zowel van de renners als die van de media, organisatie en jury zijn hermetisch afgesloten. Er werd ons vriendelijk doch dringend verzocht om binnen te blijven. Ook het eten wordt in een lunchbox naar onze kamers gebracht."

"De sfeer wordt stilaan grimmiger"

"Ik heb contact met de renners via de gsm. Ze doen eerder lacherig over het virus en maken zich niet ongerust. Toch wordt de sfeer stilaan grimmiger. Dat is door de vele onduidelijkheden en die grote vraag: hoelang moeten we hier blijven?"



De renners willen niet zoals in Tenerife 14 dagen opgesloten zitten in het hotel. Dat betekent misschien twee weken weg van de fiets en dat zien ze totaal niet zitten."

"Streep door Italiaanse koersen"

"Maar ook hoe het verder moet met de koersen in Europa komt op de voorgrond. Het virus is nu in het peloton terechtgekomen, en we moeten heel binnenkort naar die Italiaanse wedstrijden. De Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo komen er allemaal aan. Kunnen die wedstrijden doorgaan?" "Een groot deel van de Italiaanse organisatie is gelieerd aan Milaan, één van de broeihaarden van het virus. Iedereen gaat er hier eigenlijk stiekem van uit dat we een streep mogen trekken door die Italiaanse koersen."

"Renners mogen niet met de pers praten"

Tot slot vertelde Kerckhoffs iets meer over de zwijgzaamheid van de renners en ploegen: "Het klopt inderdaad dat de renners op moment dat ze getest werden een papier hebben moeten ondertekenen." "Daarin staat dat ze niet met de pers mogen praten en niks mogen posten op social media. Maar natuurlijk is dat niet in stand te houden. Wij journalisten zijn hier ook en de renners houden ons op de hoogte via social media."