Loena Hendrickx mikt begin volgend seizoen op volledig herstel: "Ambitie is hoog"

De twintigjarige Hendrickx, die het hele seizoen niet op wedstrijden in actie kwam, zet er op in aan het begin van het volgend seizoen volledig te zijn hersteld. Tijdens de wereldkampioenschappen van 2021 is het doel een startbewijs te halen voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

Volgens een persbericht is er "een positieve evolutie in het herstel" en hebben Loena en haar coaches Carine Herrygers en Jorik Hendrickx alle vertrouwen in de toekomst. Haar broer Jorik stelt dat niet is overwogen dat Loena zou stoppen. "De ambitie is hoog en daarin is geen verandering gekomen. Ze is eerder geblesseerd geweest."

Ook voor de Europese kampioenschappen, vorige maand in Graz, zegde Hendrickx af. Ze zag het hele seizoen mislukken door een aantal blessures. Gescheurde pezen in linkerbeen en -voet, en enkeldistorsie rechts, wordt nu gemeld. Daardoor heeft zij veel minder kunnen trainen dan noodzakelijk is. Haar laatste wedstrijd dateert van maart 2019, toen zij op het vorige WK twaalfde werd.