Kim Meylemans kampeert op 12e stek na eerste WK-dag

De 23-jarige Kim Meylemans gleed naar de 17e chrono in de eerste sessie, maar deed het veel beter in sessie 2 met een 8e plaats. Met een totaaltijd van 2'00"26 is Meylemans voorlopig 12e, op 2'43" van leidster Marina Gilardoni.

Zaterdag staan er opnieuw twee reeksen op het programma en kennen we de nieuwe wereldkampioene. Meylemans hoopte voor aanvang van het WK op een plaats in de top 10.