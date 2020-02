Coronavrees slaat ook toe op WK piste: Michael Mørkøv in quarantaine

Michael Mørkøv was de voorbije dagen actief in de UAE-Tour, maar stapte woensdag uit koers en arriveerde donderdag in Berlijn voor het WK baanwielrennen. Maar gisteren raakte ook bekend dat er in de Emiraten twee positieve gevallen waren van het coronavirus, waardoor Mørkøv ook in Berlijn afgezonderd wordt, net als zijn collega's in de Emiraten.

"Hij neemt het goed op en hij maakt het goed, maar hij is het natuurlijk wel beu dat hij in zijn hotelkamer moet blijven. Het gebeurt vrijwillig en we hebben hem gevraagd om zijn kamer niet te verlaten. We wachten op nieuws van de UCI en de Duitse medische autoriteiten over zijn status", klinkt het bij de Deense bond.

"Michael heeft op zijn kamer al getraind op de rollen, maar hij wil natuurlijk graag naar de piste om daar te trainen. We hopen in de volgende uren meer nieuws te krijgen."

Mørkøv was gisteren wel aanwezig in de zaal om samen te vieren met zijn Deense ploegmakkers, die het goud veroverden in de ploegachtervolging. Zondag neemt hij - als alles goed is - samen met Lasse Norman Hansen deel aan de koppelkoers.