Corona kwelt sportwereld: lege stadions in Serie A, F 1-opener in gedrang?

Juventus-Inter in leeg stadion, onzekerheid over Italiaanse koersen

In het Italiaanse voetbal ontregelde het virus het speelschema al vorige week en ook dit weekend werden 2 wedstrijden, Inter-Sampdoria en Atalanta-Sassuolo, uitgesteld.



De Serie A besliste daarnaast om 5 wedstrijden te spelen in een leeg stadion. Onder andere de topper Juventus-Inter komende zondag zal daardoor zonder fans beslecht worden, net als AC Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia en Sampdoria-Hellas Verona. Het Europa League-duel tussen Inter Milan en Ludogorets werd gisterenavond al in een muisstil stadion afgewerkt.



Ook voor de Italiaanse wielerkalender is het bang afwachten. Eerder deze week liet de organisator van Milaan-San Remo nog weten dat "er geen plan-B is voor de Primavera". De UCI zegt afgelastingen niet te kunnen voorspellen maar volgt de situatie nauwgezet op.