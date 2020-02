Club Brugge en AA Gent hadden refs niet mee in Europa: "Het was nooit rood"

Club Brugge en AA Gent beleefden gisteren hun zwanenzang in Europa. Club Brugge ging met de billen bloot bij Manchester United (5-0) na een domme rode kaart voor Deli. Maar de Ivoriaanse verdediger had geen rood mogen krijgen, blijkt nu. AA Gent had niet genoeg aan een 1-1-draw tegen Roma. Op het optreden van de ref in Gent was ook wat aan te merken.