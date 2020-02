Belgische teams in UAE getest op coronavirus: "Mogen niet uit ons hotel"

De Belgische teams in de UAE Tour, de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn afgelopen nacht getest op het coronavirus. Dat hebben de ploegleiders aan onze redactie laten weten. "Voor de rest weten we van niets en wachten we af", luidt het.

Gisteravond kwam het bericht dat de WorldTour-rittenkoers met onmiddellijke ingang werd stopgezet, omdat er bij 2 Italiaanse personeelsleden van een deelnemend team een positieve test op het coronavirus was. Alle renners en stafleden moesten zich afgelopen nacht laten testen. Met Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step zijn beide Belgische WorldTour-teams van de partij in het Midden-Oosten. Mario Aerts, ploegleider van Lotto-Soudal, bevestigde dat zij om 6u vanochtend getest zijn op het virus. "Voor de rest is het wachten op meer nieuws." Geert Van Bondt, de ploegleider van Deceuninck-Quick Step, gaf ook mee dat zij allemaal getest zijn. "We zitten voorlopig in quarantaine in het hotel. We weten voor de rest van niets en wachten af."

"We mogen het hotel niet uit, we mogen alleen op het dakterras"

De Ochtend belde met Aerts in Abu Dhabi. "Gisteren na het eten wilden we nog een luchtje scheppen buiten het hotel, maar niemand mocht nog buiten of binnen. Toen zijn we te weten gekomen dat er iets aan de hand was. Eerst zei men dat het 10 minuten ging duren, dat werd een half uur...." "Toen kwam er een mededeling van de organisatie dat alle sportdirecteurs moesten verzamelen. Daar maakten ze de 2 positieve gevallen bekend - we weten niet bij welk team - en kwam de boodschap dat iedereen zou getest worden in de loop van de avond. Dat werd voor ons uiteindeijk 6u 's ochtends." Hoe gebeurde die test? "Ze nemen de temperatuur in je oor en met een wattenstaafje nemen ze slijmvlies uit je neus. Dat wordt naar het laboratorium gebracht voor onderzoek. De resultaten zouden in de loop van de dag bekend zijn." Voorlopig mogen Aerts en co. niet buiten: "Het hotel is gesloten, we kunnen enkel op het dakterras. Hoe de sfeer is? Voorlopig nog goed, zo lang dat hier geen 2 of 3 weken duurt. Het is natuurlijk een mooi en goed hotel. Dat helpt."

"Organisatie UAE Tour organiseert ook Tirreno en Milaan-Sanremo"

Wat zijn de sportieve gevolgen? Die kunnen groot zijn, laat Aerts verstaan: "De laatste 2 ritten hier zijn afgelast. Adam Yates, die op kop stond, is de eindwinnaar." "Maar deze organisatie doet ook de Tirreno en Milaan-Sanremo. Het is een vraagteken of die wedstrijden ook zullen doorgaan." Sowieso is het virus een streep door de sportieve rekening van de renners, die zich ook voorbereiden op andere koersen: "Als we hier moeten blijven, weet ik ook niet of we buiten mogen. Er is hier een mooi F1-circuit. Als ze dat zouden afsluiten voor de renners, kunnen ze trainen. We zitten met veel vragen. Maar we hopen zondag nog altijd gewoon naar huis te kunnen."

"Deuren van de wedstrijdhotels zijn gesloten"