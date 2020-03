1/8e finales Europa League: Sevilla-Roma en LASK-Manchester United

Na de 1-0 in Rome werd het gisteren voor Roma in Gent 1-1. Roma, de nummer 5 in Italië, werd gekoppeld aan Sevilla, de nummer 4 in Spanje. Van 2014 tot 2016 won Sevilla 3 keer op een rij de Europa League.

Het Inter van Romelu Lukaku treft ook een Spaanse ploeg. De nummer 3 uit de Serie A bekampt Getafe, de stugge nummer 5 uit de Primera Division.



Voor het Manchester United van de Braziliaanse Belg Andreas Pereira, dat gisteren Club inmaakte met 5-0, kwam LASK uit de bus. Eind vorige zomer werden de Oostenrijkers uit Linz nog uit de groepsfase van de Champions League gehouden door... Club Brugge.

Doelman Koen Casteels neemt het met Wolfsburg op tegen het altijd lastige Sjachtjor Donjetsk. Leander Dendoncker moet met Wolverhampton Wanderers naar Olympiakos, dat voor een stunt zorgde door Arsenal uit het toernooi te kegelen.

Het Zwitserse FC Bazel neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Eintracht Frankfurt en RB Salzburg. Dat duel wordt vanavond afgewerkt, gisteren zorgde een storm voor uitstel.

De heenwedstrijden worden op 12 maart afgewerkt, de terugwedstrijden een week later op 19 maart.