"Iedereen haalt graag positieve aan, maar Europese balans van Club had ook veel negatiever kunnen zijn"

"United kwam ook veel beter voor de dag dan vorige week en dat heeft veel te maken met die Bruno Fernandes, een winteraankoop van 55 miljoen euro. Hij liet zijn team vrolijk voetballen. Het was nog geen Champions League-niveau, maar United was toch twee klassen beter dan Club. Zeker dan Club Brugge zonder enkele sterkhouders."

Tom Boudeweel beleefde als commentator de 5-0-pandoering van Club Brugge in Manchester op de eerste rij. "Dat is niet de manier waarop je afscheid wil nemen van het Europese toneel. Het was een beetje een reality check want Club Brugge heeft toch voetballes gekregen. Vanaf de aftrap ging het te snel, alleen stond er in het doel iemand die van geen wijken wilde weten. Simon Mignolet hield de nul lang op het bord."

"We hebben het graag over het positieve, maar Club heeft geen enkele match gewonnen"

"Club draait al mee van de voorrondes van de Champions League en het was eigenlijk al straf dat ze die groepsfase gehaald hebben. Dan waren er ook nog die duels met Galatasaray. Club heeft goeie matchen gespeeld, met lef, maar het heeft toch weinig punten gehaald, maar 3 op 18. En behalve in de voorrondes heeft het geen enkele keer gewonnen."

"Maar je moet eerlijk zijn, de campagne van Club Brugge had ook anders kunnen uitdraaien. Iedereen haalt graag het positieve aan, zoals die 0-2-voorsprong op Real Madrid. En dat moet je zeker doen, maar de balans had ook negatiever kunnen zijn."

Kan Club Brugge toch tevreden zijn met de campagne? "Ik denk dat ze intern wel tevreden zijn. De doelstelling is bereikt: overwinteren. Maar je wil toch dat extraatje, die ronde verder. Al weet je dat de kans op uitschakeling tegen Manchester United aanwezig is."

"Ik zie voor Gent alleen winstpunten na deze campagne"

Ook voor AA Gent is de Europa League voorbij, al deed Gent het met een 1-1 tegen AS Roma wel beter. "Gent was er dichterbij, het is logisch dat de ontgoocheling daar groter is. Vorige week hebben ze in Rome de mogelijkheid laten liggen om te scoren en dat is misschien net dat doelpuntje dat ze nu tekortkomen. Daar denk je dan nog wel eens aan. En natuurlijk viel die tegengoal gisteren ook te makkelijk."

"Gent gisteren zeker niet de mindere van AS Roma, maar op dit niveau beslissen de details. Dat weten we al lang. Elk foutje wordt afgestraft, alleen de Belgische clubs doen dat net niet. En dan hoor je "het zat er in maar met die domme fouten...", maar het heeft ook met kwaliteit te maken."

"Maar Gent mag wel tevreden zijn over de campagne. Niet vergeten, ze zijn al begin juli begonnen aan dit Europees avontuur. Ze boekten veel overwinningen en ze zijn dankzij het Europees voetbal ook wel gegroeid als team. Ik zie alleen winstpunten voor Gent, misschien zat er wel wat meer in."