Yves Lampaert: "Omloop is het 1e examen, maar er zijn nog herkansingen"

Stybar: "Niet gepiekt naar het openingsweekend, maar de conditie is goed"

"Door de weersvoorspellingen kan het een lastige koers worden. Laten we op het beste hopen. Greg Van Avermaet, Tim Wellens en Dylan Teuns hebben in elk geval een hele sterke indruk op mij nagelaten."

Lampaert: "De start van het voorjaar is zoals naar toffe examens gaan"

"Ik denk dat mijn conditie wel oké is. Ik heb wel wat gesukkeld met mijn longen, maar dat was de afgelopen weken bij veel coureurs het geval."

"Je wilt altijd meteen je goeie benen tonen, maar het is niet zo dat als dat in het openingsweekend mislukt, dat je voorjaar om zeep is. Je hebt herkansingen tot aan Parijs-Roubaix. Ergens hoop ik wel zo vroeg mogelijk iets te kunnen laten zien."

"De gezonde stress voor de Omloop is aan het komen", vertelt Lampaert. "Dat is een beetje zoals naar toffe examens gaan. Examens waar je een hele winter voor gewerkt hebt. Je hoopt dan natuurlijk op goeie resultaten."

Lampaert: "Wie uiteindelijk de zege pakt, dat is bijzaak"

Deceuninck-Quick Step is een ploeg met veel speerpunten. Degene die als eerste aanvalt en voorop rijdt, wordt beschermd. Hoe moeilijk is dat steekspel?

Lampaert: "We staan met velen op de bovenste lijn in de pikorde. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Dat is ook leuk, want zo ligt de druk niet bij één iemand."

"Soms ben je gewoon blij dat een ploegmaat mee is. Je weet ook dat je kans in deze ploeg wel een keer komt en dat je ze dan moet grijpen. We hebben het geluk dat hier in de ploeg meestal goed wordt afgewerkt."

"Laat ons weer beginnen met collectief een blok te zijn en sterk voor de dag te komen. We proberen de koers weer naar onze hand te zetten. Wie dan uiteindelijk de overwinning neemt, dat is eigenlijk bijzaak."

"We kijken niet te veel naar andere ploegen. We doen ons eigen ding en dat draait meestal goed uit."