VIDEO: Lukaku is matchwinnaar met flipperkastgoal tegen Loedogorets

Publiek of geen publiek: Romelu Lukaku blijft beslissende doelpunten maken voor Inter. Gisteren zorgde de Rode Duivel in een leeg stadion in de Europa League - door de coronadreiging - voor de winning goal tegen de Bulgaren van Loedogorets. Zijn 2-1 op slag van rust kwam er na een een-tweetje met de keeper. Bekijk de beelden hierboven.