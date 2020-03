Timothy Dupont over vernieuwd parcours in Kuurne: "Het wordt zeker geen pelotonspurt"

Daags na de Omloop Het Nieuwsblad is het traditioneel aan Kuurne-Brussel-Kuurne. Dit jaar op een vernieuwd parcours, waar sprinters minder aan hun trekken zullen komen. Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert) ging een week geleden verkennen: "In tegenstelling tot andere jaren is het nu voor Kuurne ook al echt lastig."

"De verandering is op zich wel geslaagd"

De organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne heeft 75 kilometer nieuwe wegen opgenomen in het parcours en de passage op de Oude Kwaremont ligt nu dichter bij de finish. "Wij hebben onze traditie als sprinterskoers, maar ik vond dat het tijd was om eens iets anders te doen", vertelde koersdirecteur Peter Debaveye een paar maanden geleden. Vorige week zaterdag trok Timothy Dupont, de Belgische sprinter van Circus-Wanty Gobert, er op uit om het vernieuwde parcours te verkennen. Bij Sporza doet hij zijn analyse.

"De verandering is op zich wel geslaagd", vindt Dupont. "Het parcours is redelijk pittig, zeker in de finale." "Het zal nu niet op grote wegen te doen zijn en niet pas in Kuurne lastig worden. Dit jaar is het echt al voor Kuurne heel lastig, dat is anders dan de voorbije jaren. De opeenvolging van hellingen is nagenoeg hetzelfde, maar al de rest is nu ook zwaar geworden."

Welk wedstrijdverloop mogen we verwachten?

"Het zal afhangen van het weer. Maar ik denk niet dat we deze keer met een heel grote groep zullen sprinten. Nu, Kuurne-Brussel-Kuurne is nooit een massasprint met een volledig peloton geweest. Meestal gingen we spurten met een man of 70 à 80."

"Alle koersen zijn lastiger en lastiger aan het worden. Echte massasprints waarbij je eerst de hele tijd in het wiel kunt zitten en daarna moet sprinten, dat heb je vandaag niet veel meer."

Dupont deelde zijn verkenning op Strava.

"Koers voor klassieke coureurs met een goeie sprint"

Welk type renners zullen hier vandaag het best voor de dag komen? "Zeker de sprinters met inhoud kunnen meedoen voor de overwinning", verwacht Dupont. "De klassieke renners met een goed eindschot zullen dus zeker in aanmerking komen." "Een topfavoriet naar voren schuiven is moeilijk, maar iemand als Tim Merlier maakt ook absoluut kans. Als je ziet welke koersen hij al gewonnen heeft... En hij is zeker in vorm." "Zelf moet ik op dit parcours zeker top 10 kunnen rijden als ik een goede dag heb. Ik hoop alleen dat het niet regent en koud is, want dat ligt me niet zo heel goed. Als het alleen regent en de temperatuur is goed, maakt het me niet uit."

