Tiesj Benoot voor de Omloop Het Nieuwsblad: "Hoe slechter het weer, hoe liever!"

"Na een lange trainingsperiode ben ik vaak meteen goed"

Nieuwe ploeg, nieuwe aanpak voor Tiesj Benoot. In tegenstelling tot de voorbije jaren reed hij dit keer nog geen enkele wedstrijd en bereidde hij zich voor op het voorjaar op hoogtestage in Tenerife.



"Team Sunweb koerste alleen in Australië in januari en dan leek het me beter om in Europa te blijven", verklaart Benoot. "Ik heb bovendien ook niet veel wedstrijdritme nodig. Na een lange trainingsperiode heb ik al vaak meteen een goed gevoel gehad in koers, dat verwacht ik ook dit weekend. Geen supergevoel, maar dat zal de week erna wel komen."

"Ik hoop te knallen vanaf het begin, maar ik koers natuurlijk tot Luik-Bastenaken-Luik. Dat is een lange periode. Het zou niet ideaal zijn om meteen top te zijn, maar ik wil wel mee de finale kleuren. Dat moet dit jaar in elke wedstrijd het doel zijn. Ik voel me in elk geval goed en hoop dat te kunnen tonen in de koers."