Spaans bondscoach Fernando Muñoz stapt over naar Red Dragons

En die zoektocht leidde naar Spanje. Fernando Muñoz, die al 9 jaar de Spaanse volleybalmannen trainde, wordt de nieuwe bondscoach van de Red Dragons. Hij heeft onder meer ervaring in de Turkse en Italiaanse competities en combineerde zijn nationale taken de afgelopen seizoenen als coach van het Griekse Olympiacos. In 2018 en 2019 pakte hij de dubbel.

Muñoz: "Ik hoop dat de fans zullen genieten"

Muñoz reageerde zelf al kort op zijn aanstelling: ” Voor mij is het een eer te mogen werken met de Red Dragons. Zowel de korte als middellange en lange termijn zijn erg belangrijk en motiverend voor ieder van ons. Ik kijk er enorm naar uit om te starten en te beginnen werken met deze fantastische groep van spelers. Ik hoop dat alle fans zullen genieten van het volleybal dat we zullen brengen om onze doelen te bereiken."

Zijn eerste optreden als Belgisch bondscoach zien we op 30 mei, tijdens de European Golden League in Brussel. Daar nemen de Red Dragons het op tegen ... Spanje. Muñoz doet het seizoen nog uit bij Olympiacos, maar het is niet zeker of hij daarna nog aan de slag blijft in Griekenland.