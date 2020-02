Opgelet in bocht 5! Verstappen, Vettel en Bottas in de grindbak

Vettel klokt snelste tijd

De weersomstandigheden dagen de F1-rijders uit tijdens de wintertesten. Het is kouder en er is meer wind dan de voorbije dagen in Barcelona. Na een natte ochtend konden veel rijders zich niet bedwingen als ze eindelijk het circuit op mochten.

Max Verstappen verloor twee keer de controle over zijn RB16 en eindigde in de grindbak. De schade viel gelukkig voor de Nederlander mee. Ook Valtteri Bottas en Sebastian Vettel gingen in bocht 5 in de fout.

De snelste tijd in de ochtendsessie was voor Vettel (1'16"841), die ook het meeste rondjes uit zijn Ferrari perste. Lance Stroll (Racing Point) en Nicholas Latifi (Williams) klokten de tweede en derde tijd.

Op 15 maart staat de eerste Grand Prix van het nieuwe F1-seizoen op het programma in Melbourne.