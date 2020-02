Kim Clijsters krijgt (zoals verwacht) een wildcard voor Indian Wells

Na haar comebacktoernooi in Dubai trekt Kim Clijsters de oceaan over voor een Amerikaanse toernee, met eerst het toernooi van Monterrey in Mexico - dat volgende week van start gaat - en daarna Indian Wells in het zuiden van Californië.

Clijsters won het hoogaangeschreven toernooi van Indian Wells in 2003 en 2005 en haalde in 2001 ook nog de finale. Een wildcard was dus een zekerheid voor de wederoptredende Clijsters. Ze zal er voor het eerst sinds 2011 weer een balletje slaan.