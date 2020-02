Corona-vrees in het peloton: "Draag mondmasker en handschoenen als ik reis"

Benoot: "Bezig met mogelijke scenario's indien koersen worden afgelast"

"Het coronavirus leeft wel in het peloton, ja", zegt Tiesj Benoot (Team Sunweb).

"Het kwam plots ook echt dichtbij. Ik ben pas sinds gisteren terug van stage in Tenerife, waar een hotel in quarantaine is gezet. Gelukkig ben ik vlot thuis kunnen geraken."

"Voor mij staan Strade Bianche en Tirreno-Adriatico op de planning. Het is nog even afwachten wat we gaan doen als dat zou wegvallen. De ploeg is in elk geval bezig met mogelijke scenario's voor het geval dat we de programma's moeten wijzigen."

Ook Michael Matthews, Benoots ploegmaat bij Sunweb, maakt zich zorgen. "Uiteraard, want er sterven mensen. Het is dus niet een typisch lentegriepje. Het is echt iets groots."

"Ik draag nu altijd handschoenen en een mondmasker als ik reis, gewoon om te voorkomen dat ik het coronavirus krijg of het zou doorgeven aan anderen. Je weet soms niet dat je het hebt."