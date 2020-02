Beerschot voor 1B-eindsprint: "Gebrand op derde promotiefinale op een rij"

Onduidelijkheid door Lokerse spelersstaking

“In de loop van zondag vertrekken we richting Luxemburg met de spelersbus voor een korte afzondering, en op maandagavond kunnen we dan hopelijk de kers op de taart zetten. In zoverre dat we vrijdag nog geen zekerheid zouden hebben. Als voorbereiding op de apotheose kan dat tellen, dat is waar.”

“Wij als spelersgroep zijn er alleszins gewoon van uitgegaan dat alles blijft zoals het op papier staat: twee matchen dus nog. Momenteel stomen we ons klaar voor die uitmatch op Daknam. Zaterdag nemen we een beetje rust en een hersteltraining.”

“Het is inderdaad allemaal heel verwarrend”, reageert middenvelder Ryan Sanusi op de clubwebsite. "De ene keer hoor je dat Lokeren vrijdag niet zou willen spelen, vijf minuten later het tegenovergestelde. Maar als speler wil je natuurlijk voetballen en de zaak op het veld afmaken.”

Het was echter geen sinecure voor Beerschot om zich voor te bereiden op de laatste 2 wedstrijden van het seizoen. Door de heisa in Lokeren was lange tijd niet zeker dat de spelers van coach Losada daadwerkelijk zouden moeten opdraven.

Sanusi: "Iedereen is erop gebrand om tweede periode in stijl af te ronden"

Zowel Beerschot als Westerlo hebben voorlopig 23 punten in de tweede periode. Maar Beerschot dat nog de replay tegoed heeft van de match tegen Virton heeft zo een extra wedstrijd om de tweede periodetitel te grijpen. Op het Kiel geloven ze dan ook volop in een goede afloop.

"Het feit dat we vorige zondagnamiddag tegen Lommel een 0-1-achterstand toch nog in een overwinning konden omzetten, heeft voor een extra boost gezorgd", vertelt Sanusi. "Iedereen is er op gebrand om die tweede periode nu in stijl af te ronden. Met twee overwinningen, zodat we voor het derde seizoen op rij de promotiefinales halen.”

In de eerste periode kreeg Beerschot de motor niet echt aan de praat. De Ratten eindigden op een 5e plaats op 12 punten van periodekampioen OHL. "De kwaliteit in de spelersgroep is aanwezig, alleen hebben we dat als team al te vaak niet getoond of bewezen."

"Zeker in de eerste periode legden we een aantal onvoldoende prestaties op de mat. Dat ging ten koste van het vertrouwen en zorgde voor veel te veel domme verliespunten. Als topsporter verwacht iedereen van ons week na week topprestaties."

"Sinds de trainerswissel Vreven-Losada en een zeer belangrijk groepsgesprek heeft

iedereen dat stapje extra gezet, werd het spelsysteem aangepast, beter naar onze mogelijkheden. Verder werd de communicatie op punt gesteld en is iedereen ook wat assertiever geworden."