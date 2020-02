Alweer pech voor Jelle Wallays: weken out met blessure boven zijn knie

Vorig jaar zag Jelle Wallays zijn voorjaar al in het water vallen door een val in de Ronde van San Juan. Onze landgenoot brak toen zijn kaak en liep ook een hersenschudding op.

Maar met een zege in Parijs-Tours spoelde Wallays zijn rotjaar toch nog door. Dat was trouwens na een indrukwekkende solo.

Wallays was de winter met een goede conditie en een goed gevoel ingegaan. Maar dit seizoen kwam hij nog niet in actie door aanhoudende kniepijn.

Na een grondig onderzoek in het AZ van Brugge blijkt dat Wallays een gescheurde quadricepspees heeft. Lotto-Soudal zal daardoor weken niet kunnen rekenen op de 30-jarige Belg, die in de Omloop Het Nieuwsblad vervangen wordt door de Brit Jonathan Dibben.

Of Wallays ook de andere klassiekers zal missen, is nog niet duidelijk. "Hoe lang Jelle Wallays niet inzetbaar zal zijn door deze blessure, is een open vraag. Wij hopen hem er zo snel als mogelijk opnieuw bij te hebben", zegt ploegleider Frederik Willems.