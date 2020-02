'Zeg nooit nooit', het boek van Stig Broeckx: "Inspireren is niet vanzelfsprekend"

Het verhaal van Stig Broeckx is bekend. Na een vreselijke val op 28 mei 2016, belandt de wielrenner in een diepe coma. Zijn ouders krijgen te horen dat hij wellicht nooit meer wakker zal worden, nooit meer zal praten, nooit meer zal stappen en nooit meer zal fietsen. Maar 'nooit' staat niet in het woordenboek van Stig.

"Het was Stigs idee om een boek te schrijven", zegt Thijs Delrue, die het verhaal heeft opgetekend. "Sinds zijn onwarschijnlijke revalidatie in de media was belicht, werd hij voortdurend aangesproken door lotgenoten en andere mensen. Dat inspireerde hemzelf om zijn grenzen te blijven verleggen, maar het deed hem ook beseffen dat hij andere mensen kon inspireren met zijn positivisme en wilskracht."

Het verhaal van Stig lijkt zichzelf te schrijven, maar dat was toch niet het geval. "Inspireren is niet vanzelfsprekend. Een eendimensionaal heroïsch verhaal over zijn wonderbaarlijke herstel zou ongetwijfeld veel mensen aanmoedigen, maar de grens met ontmoedigen kan heel dun zijn."

"Niet iedereen heeft de aangeboren gave om zelfs in de zwaarste tegenslagen het positieve te blijven zoeken. Niet iedereen heeft een verleden als topsporter, waarin discipline en doorzettingsvermogen dagelijkse kost zijn. En niet iedereen wordt omringd door zo’n onwaarschijnlijk warme familie en vrienden als Stig."