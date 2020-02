Wuyts: "Van Aert komt niet naar de Omloop als hij zich er niet klaar voor voelt"

Het nieuws dat Van Aert toch start in de Omloop heeft me verrast. Het pad van de voorjaarsrenners loopt in grote mate over Italië, met de Strade Bianche, Tirreno en Milaan-Sanremo. Maar door het corona-virus beseffen de ploegen en de renners dat die Italiaanse wedstrijden in het gedrang komen.

Ik kan aannemen dat de paniek die nu her en der heerst overdreven is, maar daar ben ik ook niet zeker van. Voor dat soort vragen moet je bij een viroloog zijn. Al heb ik de indruk dat ook de specialisten zich achter de oren krabben. Waar gaat dit naartoe? Hoelang zal het duren tot het virus met rust komt? Tot april? Mei? En wat zijn daar dan de gevolgen van? De gezagsdragers spelen hier wat mij betreft een belangrijke rol in.

Organisatoren hebben vaak de neiging om ondanks alles gewoon door te gaan, tot ze voor de harde feiten staan. Kijk maar naar de cross in Merksplas. Maar ik voel aan mijn ellebogen dat ze hier zullen ingrijpen.

Het is in ieder geval al een teken aan de wand dat een ploeg als Jumbo-Visma, die zó planmatig werkt, nu al het zekere voor het onzekere neemt en overstapt op haar plan-B.