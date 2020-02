Wout van Aert start toch in Omloop: "Omdat andere koersen misschien afgelast worden"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) was normaal gezien niet voorzien voor de Omloop Het Nieuwsblad.



In Tenerife bereidde Van Aert zich de voorbije 10 dagen op hoogte voor op het klassieke voorjaar, dat voor hem in de Strade Bianche (7 maart) zou beginnen.

Maar door de paniek rond het coronavirus in Italië heeft Van Aert zijn plannen gewijzigd. "Wout start in de Omloop omdat we willen anticiperen op een mogelijke afgelasting van andere wedstrijden op zijn programma", meldt zijn team Jumbo-Visma. "Zo willen we voorkomen dat Wout pas over een maand zijn 1e koers zou rijden."

Naast de Strade Bianche heeft Van Aert namelijk ook Milaan-Sanremo op zijn Italiaans programma staan.

In de Omloop rekent Jumbo-Visma naast Van Aert ook op Pascal Eenkhoorn, Amund Grøndahl Jansen, Bert-Jan Lindeman, Mike Teunissen, Taco van der Hoorn en Maarten Wynants.