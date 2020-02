Wesley Sonck: "Hoe de mensen Dries Mertens toejuichen, dat is geweldig"

Wesley Sonck was als cocommentator voor Proximus Sports aanwezig in het Stadio San Paolo toen Dries Mertens zijn historische goal maakte. "Dries is de koning van Napels geworden. Ik heb dat aan den lijve ondervonden gisteren. Hoe de mensen hem toejuichen: "Ciro, Ciro, Ciro." Dat is geweldig."

"In de opwarming kon je al veel zien. Zijn traptechniek, rust, beheersing, ... Dat zag je ook allemaal in die goal. Een goeie balcontrole, nog even met de buitenkant van zijn voet die bal een tikje geven en dan heel snel schieten. Zijn lichaam was volledig in evenwicht. Hij weet zeer goed wat hij doet. Ik vond het echt prachtig. Een prachtige goal in zijn eenvoud."

Hij deed het ook op het grootste toneel. In de Champions League, tegen Barcelona. "Ik verwacht dat zijn 122e doelpunt een parel wordt."

"Ik had ook gelezen dat hij in de competitiematch tegen Brescia een penalty niet wou trappen omdat hij zo niet de geschiedenisboeken in wou. Maar ik heb het hem zelf niet kunnen vragen, dus ik weet niet of het echt waar is."