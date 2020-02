VIDEO: LeBron James maakt 40 punten, Zion Williamson pakt uit met knappe dunks

Het nieuwe fenomeen Zion Williamson wordt door velen beschouwd als de opvolger van LeBron James. Door een blessure had de 19-jarige Amerikaan eerder dit seizoen de eerste 2 wedstrijden gemist tegen de Lakers.

Afgelopen nacht toonde Williamson zijn klasse bij New Orleans. Na een emotionele plechtigheid voor Kobe Bryant schudde het NBA-talent enkele knappe dunks uit zijn mouw. Williamson sloot de avond af met 29 punten.

Maar dat volstond niet om de de LA Lakers te verrassen. "King James" kroonde zich met 40 punten tot topschutter van de wedstrijd. De Lakers haalden het met 118-109.

Voor de Lakers is het hun 44e zege in 56 wedstrijden. Ze verstevigen zo hun leidersplaats in de Western Conference. New Orleans staat 10e en zal nog moeten knokken om de top 8 (en de play-offs) te halen.