Sven Kramer: "Gezondheidsproblemen in familie, WK is nu bijzaak"

"We hebben gezondheidsproblemen in de familie gehad. Dat is dusdanig erg voor de persoon in kwestie - en niet in de laatste plaats voor ons als familie ook - dat het een heel heftige week voor ons geweest is", zegt Kramer.

"Ik heb me totaal niet kunnen voorbereiden op dit toernooi, maar ik doe wel mee. Daarvoor ben ik hier naartoe gekomen."

Kramer deed zichtbaar aangedaan zijn verhaal. Hij vroeg de aanwezige pers geen opnamen van hem te maken.

"Ik vraag jullie uit respect om terughoudend te zijn in de publicaties. Dat zou ik fijn vinden."

"Het WK is nu totaal niet belangrijk, maar ik ben er toch. Dus ik doe mee, maar het heeft wat mij betreft weinig zin om nog een voorbeschouwing te geven op dit toernooi."

Sven Kramer veroverde 9 keer de wereldtitel allround. De voorbije twee jaar moest de Nederlander zijn landgenoot Patrick Roest laten voorgaan.