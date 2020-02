Olympische achtervolgingsdroom spat uiteen: "Toch moeten we trots zijn"

De opdracht van de Belgische vrouwen op de ploegenachtervolging op het WK was duidelijk: voor Frankrijk eindigen in de eindstand en dan was het ticket voor de Olympische Spelen in Tokio binnen. Maar de afwezigheid van vaste waarde Annelies Dom was een domper.

Haar vervangster, Gilke Croket, moest nog voor halfweg afhaken. Shari Bossuyt, Jolien D'hoore en Lotte Kopecky weerden zich kranig, maar in de slotkilometer braken de extra inspanningen hen zuur op. Het tempo zakte en zo klokte België af na 4'21"700, meer dan een seconde trager dan het Belgische record.

Het was bang afwachten op de tijd van Frankrijk. De 4 Franse vrouwen zetten zeker niet hun beste prestatie neer, maar doken wel bijna 3 tiende seconde onder de Belgische tijd. Met een evenaring van het Belgische record had België zich dus geplaatst voor Tokio. Nu gaat het laatste ticket naar Frankrijk, dat met de 9e plaats net beter doet dan België.