Lokeren-spelers weigeren te trainen, wat met match tegen Beerschot?

Lokeren stond vorige week op de rand van de afgrond, maar kon uiteindelijk toch nog wat tijd kopen. De rode lantaarn in eerste klasse B speelde afgelopen weekend zijn wedstrijd bij Roeselare, maar de hemel is nog lang niet opgeklaard.

Integendeel: de spelersgroep heeft vandaag niet getraind uit onvrede met de gang van zaken op Daknam. De spelers willen duidelijkheid over de financiële situatie van de club. Die ziet er al een tijdje weinig rooskleurig uit.

Of de zet van de spelerskern een invloed heeft op de training van donderdag en vooral op de competitiewedstrijd van vrijdag tegen Beerschot, is nog niet duidelijk.

"Er was woensdag overleg tussen alle partijen. Er is afgesproken dat de spelers de wedstrijdvoorbereiding zullen hervatten wanneer er een duidelijk signaal komt van de kapitaalsinjectie die voorzien is of was door het bestuur", verduidelijkt persverantwoordelijke Guy Van den Broeck.

De wedstrijd tegen Beerschot lijkt dus in het gedrang te komen. "Het is voor mij ook afwachten wat er ons te wachten staat. Ik maak me sterk dat we de match tegen Beerschot wel zullen afwerken. Desnoods is er een aanvulling van de A-kern met spelers uit de belofteploeg. Maar dat is in het slechtste geval en zover is het nog niet. Het is afwachten hoe deze situatie verder zal evolueren."