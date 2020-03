Fans van Napoli en Barcelona jennen elkaar: "Diego, Diego" versus "Messi, Messi"

Niet enkel op het veld was er een strijd tussen Napoli en Barcelona in de Champions League, ook op de tribunes barstte een "duel" los.

Tijdens de opwarming voor de match riepen de Napoli-tifosi plots luidkeels "Diego Diego", toen ze Messi aan het werk zagen.

Het antwoord van de meegereisde Barça-fans liet niet al te lang op zich wachten. "Messi, Messi", riepen ze, weliswaar met veel minder volume. De tegenreactie van de Napoli-fans: "Er is maar 1 Maradona."

Diego Maradona zelf had na afloop wel nog iets te zeggen over Messi. "Ik zou heel graag hebben dat er in Napoli "een Messi" zou spelen. Messi zou er in alle rust kunnen voetballen. Maar hij zou in Napoli nooit kunnen doen wat ik daar ooit gedaan heb", besloot de Argentijnse voetballegende.