Dries Mertens houdt gekneusde enkel over aan duel met Barcelona

Dries Mertens moest na zo'n tien minuten in de 2e helft van het veld na een contact met Busquets. De Rode Duivel had na het contact eerst nog voortgespeeld, maar zijn grimas sprak boekdelen. Een wissel was noodzakelijk.

Napoli bevestigde ondertussen dat Mertens een gekneusde enkel heeft opgelopen. Hoelang de Rode Duivel out is, is nog niet duidelijk.

Voor de pauze was Mertens nog in feeststemming. Tegen Barcelona had hij de score geopend met een prachtige trap. Goed voor zijn 121e doelpunt voor Napoli, een evenaring van het clubrecord van Marek Hamsik.