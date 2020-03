Dit is het programma van Nils Politt in het voorjaar

Bij Israel Start-Up Nation is Nils Politt het grote uithangbord in de klassiekers. Vorig jaar eindigde hij 2e in Parijs-Roubaix. Dit seizoen rijdt de Duitser bijna alle kasseikoersen. "We zullen later nog beslissen of hij Gent-Wevelgem of Dwars door Vlaanderen rijdt", zegt ploegleider Dirk Demol.