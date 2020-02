Dit is het programma van Edward Theuns in het voorjaar

Edward Theuns is bij Trek-Segafredo een van de troeven voor het Vlaamse werk. "Pas na Parijs-Nice zullen we echt beslissen over de rest van mijn programma", zegt Theuns. "Alles hangt ervan af hoe ik recupereer van die rittenkoers. Vorig jaar had ik zo goed als alles gereden en dat was te veel."