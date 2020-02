Deceuninck-Quick Step onthult zijn selectie voor het openingsweekend

Vorig jaar was het openingsweekend een groot succes voor Deceuninck-Quick Step. Zdenek Stybar zorgde eindelijk nog eens voor bloemen in de Omloop. 24 uur later snelde Bob Jungels solo naar winst in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Zaterdag start Deceuninck-Quick Step in de Omloop met de drietand Stybar-Lampaert-Jungels. Ook werkpaarden Tim Declercq en Iljo Keisse zijn van de partij in de openingsklassieker. Kasper Asgreen en Florian Sénéchal vervolledigen de selectie.

In Kuurne-Brussel-Kuurne verschijnen 2 nieuwe namen ten tonele: het Nederlandse sprintkanon Fabio Jakobsen en zijn nieuwe loods Bert Van Lerberghe. Zij komen in de plaats van Sénéchal en Declercq.