De Tribune: Wielervoorjaar over Riis: "Niet goed voor geloofwaardigheid koers"

"Ik vind het heel problematisch dat Bjarne Riis terug is", is Thijs Zonneveld, journalist bij het Algemeen Dagblad, stellig. "De wielerwereld heeft al jaren een geloofwaardigheidsprobleem, ook al doen ze er heel veel aan om dit aan te pakken. Er wordt ontzettend veel getest en ploegen proberen alles te doen om transparant te zijn. Maar intussen wordt een persoon als Riis wel met open armen ontvangen."

"Dat Riis als renner gebruikt heeft in een gitzwarte periode is één ding, maar als baas bij CSC heeft hij precies dezelfde dingen gedaan. Hoe kun je aan mensen die de sport niet dag in dag uit volgen, uitleggen dat deze personen maar blijven terugkeren?"

"Thijs heeft gelijk", zegt José De Cauwer. "Ik vraag me ook af of dat wel moet. Maar als wielerkenner en als mentor staat Riis héél hoog aangeschreven. Er staat een figúúr voor de renners, hij heeft bijna zijn gelijke niet."

"Er wordt nu zoveel gecontroleerd in de koers dat het heel raar zou zijn als Riis zich nu nóg eens zou laten gaan. Dat lijkt mij bijna onmogelijk. Dus om onmiddellijk vragen te gaan stellen als zijn renners plots beginnen te winnen...?"

Zonneveld: "Het is wel zo dat het niet slechter kán bij NTT. Die ploeg zál beter zijn, want het afgelopen jaar was het als Dimension Data een drama. Het was de Bermuda-driehoek van het peloton. Iedereen die daar naartoe ging, zag je niet meer terug."

"Maar natuurlijk zullen mensen vreemd opkijken als NTT plots een gigantische opleving zal hebben. Of dat nu wel of niet terecht is, wie Riis in huis haalt, weet dat dat erbij hoort."