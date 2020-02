Clement voor Manchester United-Club Brugge: "Meer dan een mirakel nodig"

Na de 1-1 van vorige week in Brugge ligt alles morgenavond open op Old Trafford. Al zijn de sterren Club - met de afwezigheid van kapitein Ruud Vormer, Emmanuel Dennis en Eder Balanta - niet echt gunstig gezind.

"Ik had eerst gezegd dat we een mirakel zouden nodig hebben om door te gaan, maar nu denk ik dat we zelfs meer nodig hebben", zegt een nuchtere Philippe Clement.

"Met al die afwezigen is het een totaal andere uitdaging geworden. We moeten top zijn van begin tot einde, anders riskeren we een flinke tik te krijgen."

"Niet vergeten dat ook Krepin Diatta een vraagteken is. We zullen zien of hij kan spelen. De kans is klein, want hij heeft pas gisteren een deel van de training kunnen afwerken."

"Als je al die jongens mist, is dat een nadeel. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik ga niet nadenken over zaken die tegenvallen, want dit betekent dat andere jongens nu ervaring kunnen opdoen. Ik heb geen enkele speler geselecteerd waarvan ik denk dat hij onder de indruk zal zijn van de omstandigheden."

"Ik ga natuurlijk wel wat zaken moeten aanpassen, want op het middenveld komen we momenteel jongens tekort. Het is een heel grote uitdaging als coach om dit op te lossen. Daarom is dit zo'n leuke job: er gebeurt altijd vanalles, dit wordt nooit saai."